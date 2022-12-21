الرقابة الإدارية تشكل لجنة دائمة لمتابعة وتقييم عمل مؤسسة النفط وشركاتها

القاهرة - بوابة الوسط

كلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، «لجنة دائمة تتولى متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات المملوكة لها والمساهمة بها» وفق نص المادة الأولى من قراره رقم (1161) لسنة 2022، الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأحد.

ويترأس اللجنة بموجب المادة الأولى من القرار وكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد سعيد ضو، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء آخرين هم: أحمد علي القريو وجمعة نصر عمر زريق ونصر مختار المدهون وامبارك محمد صالح.

ومنحت المادة الثانية من القرار لجنة متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط «الحق في الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء أعمالها» على أن «يصدر قرار بتكليفهم من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتهم».

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وطالبت المادة الثالثة من القرار لجنة متابعة وتقييم عمل المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم تقارير دورية لما تسفر عنه نتائج أعمالها ومتابعتها وتوصياتها لرئيس الهيئة، فيما دعت المادة الرابعة الجهات والإدارات المختصة إلى تنفيذ القرار والعمل به من تاريخ صدور المؤرخ في 11 ديسمبر.