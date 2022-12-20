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إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و216 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 10:32 مساء
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و216 ألف برميل
منشأة بحقل الفيل النفطي. (أرشيفية: شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و216 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 56 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

- 3 آلاف برميل زيادة في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقدت لجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022، اجتماعها الثالث عشر بديوان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي، ووزارة التخطيط، وديوان وزارة المالية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الجاري تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار قطاع النفط تماشيًا مع خطة الحكومة للإفصاح والشفافية وخطة مؤسسة النفط لرفع الإنتاج ليصل إلى مليوني برميل، وعرضه على المجلس الأعلى للطاقة.

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