ضبط وافد بتهمة «تهريب البشر» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، وافدا، يحمل الجنسية السورية، بتهمة «تهريب البشر» من مدن ليبية إلى إيطاليا، مقابل 3500 دولار للفرد الواحد.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للقسم بشأن تردد المتهم، المقيم في مدينة طبرق، على بنغازي، حيث اتضح أنه تورط في عمليات تهريب انطلقت من «بنغازي، وأجدابيا، والزويتينة»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتأكد أعضاء التحريات بالقسم من صحة المعلومات، كما تمكنوا من تحديد موقعه بدقة، وتبيَّن أن المتهم معروف بنشاطه في التهريب بين الوافدين من أصحاب الجنسية السورية، حيث جرى ضبطه وبالاستدلال معه اعترف بنشاطه في التهريب سواء في ليبيا أو سورية.

كما أدلى بمعلومات حول وجود 11 سوريا في أحد الفنادق بمنطقة سيدي خليفة، وهم في انتظار قارب يقلهم إلى إيطاليا، حيث توجه أعضاء التحريات إلى المكان وأوقفوهم، وقالوا إنهم أعطوا المتهم مبالغ نظير تسفيرهم إلى إيطاليا، وقد أحيلوا إلى النيابة العامة.