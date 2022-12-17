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السفير الفرنسي: محادثات لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 08:40 مساء
السفير الفرنسي: محادثات لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا
من زيارة السفير الفرنسي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 17 ديسمبر 2022. (حساب السفير على تويتر)
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أجرى سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، اليوم السبت، زيارة إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وصفها بـ«الواعدة».

وأوضح مهراج في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» أنه أجرى محادثات «مثمرة» حول تفعيل العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والشركات الفرنسية.

وعبر السفير الفرنسي عن تطلعات بلاده لتنظيم فعاليات مشتركة بعد نجاح اليوم الليبي- الفرنسي في قطاع الصحة. واستضافت العاصمة طرابلس في نوفمبر الماضي «اليوم الفرنسي - الليبي للصحة».

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مهراج يوقع اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات
والخميس، وقع مهراج اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير «لانتخابات حرة ونزيهة ومنع التضليل الانتخابي».

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إن الاتفاقية الجديدة تخصص موارد إضافية لجهود الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولا سيما منع التضليل الانتخابي.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أكد سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى المهراج، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندريه فرانش، أن «الانتخابات الديمقراطية هي أساس الاستقرار السياسي والشرعية المؤسسية والتنمية المستدامة في ليبيا»، حسب البيان.

من زيارة السفير الفرنسي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 17 ديسمبر 2022. (حساب السفير على تويتر)
من زيارة السفير الفرنسي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 17 ديسمبر 2022. (حساب السفير على تويتر)
من زيارة السفير الفرنسي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 17 ديسمبر 2022. (حساب السفير على تويتر)
من زيارة السفير الفرنسي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، 17 ديسمبر 2022. (حساب السفير على تويتر)
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