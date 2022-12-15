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مؤسسة النفط تبحث إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة مع منظمة الصحة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 05:53 مساء
مؤسسة النفط تبحث إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة مع منظمة الصحة العالمية
لقاء مسؤولي إدارة التنمية المستدامة ومنظمة الصحة العاليمة، الخميس 15 ديسمبر 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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ناقش مسؤولون من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة في مجال الصحة بين الطرفين في القريب العاجل، بهدف تقديم ودعم خدمات الرعاية الصحية في ليبيا، حسبما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته إدارة التنمية المستدامة بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، ومسؤول الإعلام بالمنظمة يحيى بوظو ومسؤول برامج التدريب بمستشفى الأطفال في روما باولا فولبي.

ووقعت المؤسسة الوطنية للنفط في يناير الماضي اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز ودعم الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بمرض السرطان في ليبيا، بتمويل من شركائها الدوليين شركات «إيني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية، و«توتال إنيرجيز» الفرنسية.

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متابعة الاتفاقية الأولى بين مؤسسة النفط ومنظمة الصحة العالمية
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع شهد استعراض حالة الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة ومنظمة الصحة العالمية لدعم مستشفيات أطفال السرطان في ليبيا، والتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات والصعوبات التي تواجهها، مشيرة إلى أن مسؤولي منظمة الصحة العالمية أكدوا من جهتهم على أن العمل مستمر لإنجاز أهداف الاتفاقية الموقعة في يناير وتحقيق غاياتها.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله بحث إمكانية توقيع اتفاقيات أخرى في القريب العاجل بين المؤسسة ومنظمة الصحة العالمية في مجال الصحة بهدف تقديم ودعم خدمات الرعاية الصحية في ليبيا.

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