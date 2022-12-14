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132 شركة جزائرية تعرض منتجاتها في طرابلس نهاية ديسمبر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 10:02 مساء
132 شركة جزائرية تعرض منتجاتها في طرابلس نهاية ديسمبر الجاري
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي السفير الجزائري بدولة ليبيا سليمان شنين، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
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اطلع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، على الترتيبات الجارية لإقامة معرض «صنع في الجزائر» في دورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي، خلال الفترة 28 – 31 ديسمبر 2022، بمشاركة 132 شركة جزائرية بعدة مجالات منها النفط والطاقة والبناء والإنشاءات والصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج بديوان الوزارة اليوم الأربعاء، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام أبوعجيلة، والملحق التجاري بالسفارة الليبية في الجزائر عبدالناصر الضاوي، والمحلق التجاري بالسفارة الجزائرية لدى ليبيا غازي العربي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عزالدين مصدق، وذلك في إطار متابعة الترتيبات لتنظيم معرض صنع في الجزائر بدورته الثانية على أرض معرض طرابلس الدولي.

- الدبيبة يتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

الحويج: تقديم التسهيلات اللازمة للشركات المشاركة بالمعرض
وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الحويج شدد على تقديم التسهيلات اللازمة لصالح الشركات والمصانع المشاركة بالمعرض بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الليبي والجزائري ورفع مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

من جهته وجّه السفير الجزائري دعوة إلى وزير الاقتصاد والتجارة لحضور معرض الساحل والصحراء الذي ستقام فعالياته في الجزائر خلال الفترة 23 – 24 ديمسبر 2022 الجاري.

وفي الدورة الأولى للمعرض التي أقيمت في الأسبوع الأول من يونيو الماضي، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي السفير الجزائري بدولة ليبيا سليمان شنين، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي السفير الجزائري بدولة ليبيا سليمان شنين، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي السفير الجزائري بدولة ليبيا سليمان شنين، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي السفير الجزائري بدولة ليبيا سليمان شنين، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 (وزارة الاقتصاد)
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