مديرية أمن بنغازي تعلن استلام حوافظ مرتبات منتسبيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، استلام حوافظ مرتبات منتسبيها، وإيداعها في الحسابات الإلكترونية بمصرف الوحدة، حسب ما ذكر مكتب الإعلام الأمني ببنغازي.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إيداع المرتبات في باقي المصارف التجارية، غدًا الثلاثاء.

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وحسب آخر بيانات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، فإن إجمالي نفقات المرتبات والدعم بلغت نسبتها 67% من إجمالي الإنفاق العام في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

من أعمال تجهيز حوافظ مرتبات منتسبي مديرية أمن بنغازي، 12 ديسمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)

من أعمال تجهيز حوافظ مرتبات منتسبي مديرية أمن بنغازي، 12 ديسمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)