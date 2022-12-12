العقوري يبحث مع قنصل إيطاليا ملف الصيد البحري واستكمال الطريق الساحلي السريع

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي فرانشيسكو دي لويجي، ملف الصيد البحري بين البلدين، بالإضافة إلى برامج التعاون المشترك.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الأخرى، ومنها تسهيل إجراءات سفر الليبيين إلى إيطاليا، حيث أكد العقوري أهمية وجود القنصلية الإيطالية في بنغازي، وضرورة وضع برنامج لدعم تعليم اللغة الإيطالية، استجابة لقرار وزارة التعليم إدراجها لغة اختيارية في المدارس الليبية، حسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

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كما أكد العقوري ضرورة العمل على اتفاقية الصداقة الليبية - الإيطالية، واستئناف العمل بالطريق الساحلي السريع الرابط بين الشرق والغرب، مشددًا على الاهتمام بمتابعة قضية الشباب الليبي المسجون في إيطاليا، وأبدى رغبته بلقاء نظيره بالبرلمان الإيطالي لتباحث وتعزيز العلاقات بين المجلسين، وشدد دي لويجي على عمق العلاقات بين البلدين، وحرصه على متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.