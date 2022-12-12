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ليبيا تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 01:59 صباحا
ليبيا تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية
وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية (صفحة الوزارة على فسيسبوك)
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شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته العشرين، الذي أقيم في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وأفاد منشور عبر منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك» بأن مشاركة الطرمال جاءت بصفتها رئيس المجلس الأعلى وعضو بالمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

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تطرق الاجتماع إلى المستجدات المتعلقة بملفات المرأة العربية، من ضمنها التطورات والمكتسبات التي حظيت بها المرأة العربية سواء على مستوى القوانين أو السياسات أو الآليات والمبادرات، بالإضافة إلى استعراض البرامج التي وجهت للمرأة العربية خلال الفترة الماضية، ومنها التمكين السياسي والاقتصادي والقانوني وبرامج التعاون الأكاديمي.

وتحدثت «الطرمال» عن افتتاح حكومة الوحدة الوطنية مراكز دعم وتمكين المرأة في جميع البلديات، بالإضافة إلى صدور قرار لمنح جميع الحقوق المدنية لأبناء الليبية المتزوجة من أجنبي، فضلاً عن قانون بمنح مبلغ 20 ألف دينار ليبي لكل فتاة مُقبلة على الزواج والسماح بالتفرغ من العمل للأمهات اللائي لديهن أطفال يعانون من التوحد.

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