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الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 06:15 مساء
الولايات المتحدة تؤكد احتجاز أبوعجيلة مسعود في واشنطن
أبوعجيلة مسعود خلال إحدى جلسات المحاكمات. (أرشيفية: الإنترنت(
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أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا في ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية قال في بيان «إن أبوعجيلة محمد مسعود موقوف وسيمثل أمام قاض في العاصمة واشنطن»، من دون تحديد تاريخ لذلك. في حين تابعت «بوابة الوسط» موقع وزارة العدل الأميركية الذي لم ينشر أي بيان بشأن توقيف أبوعجيلة حتى الآن.

- «بي بي سي» نقلا عن السلطات الإسكتلندية: أبوعجيلة مسعود محتجز لدى الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن السلطات الإسكتلندية القول إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.

من هو أبوعجيلة مسعود
وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق أدين بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكربي»، لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكربي.

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