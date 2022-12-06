افتتاح المعرض الرابع لمضبوطات الحرس البلدي في سرت للعام الجاري

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الثلاثاء، المعرض الرابع لمضبوطات جهاز الحرس البلدي بالمدينة خلال العام الجاري، بحضور رئيس فرع الجهاز عميد جمعة أمبية ومعاونه وضباط وضباط الصف بالجهاز، ومدير فرع مركز الرقابة على الأغدية والأدوية وعدد من أعضاء المركز، ومديري إدارات النظافة والإعلام والإصحاح البيئي والمشروعات بالبلدية.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، العميد جمعة أمبية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المعرض المقام اليوم بجوار مقر الجهاز في مدينة سرت هو نتاج وحصيلة جهود قام بها أفراد الحرس البلدي خلال شهور.

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محتويات المعرض

وأوضح أمبية أن المعرض يحتوي على كميات كبيرة جدًا من الزيت النباتي تقدر بحوالي 20 ألف علبة زيت نوع «حلوة» مصري الصنع، وأطنان من العصائر والمشروبات والمواد الغذائية وحليب وبسكويت الأطفال المواليد وطواجين رغيف الخبز غير الصالحة بالمخابز ومواد الزينة والتجميل واللحوم البيضاء ومئات الصناديق من علب السجائر مجهولة الصنع وأصناف كبيرة من الأدوية ومستلزمات مواد التحاليل الطبية بالمختبرات غير صالحة للاستعمال.

وأضاف أمبية أن هذه المواد والسلع جرى ضبطها في نقاط تفتيش ودوريات لأعضاء جهاز الحرس البلدي سرت بالمحلات التجارية والأسواق والصيدليات والمختبرات الطبية، وذلك بالتعاون مع أعضاء فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمدينة، مؤكدًا اتخاد الإجراء القانونية اللازمة حيالها من قبل النيابة العامة تمهيدًا لإتلافها.

المعرض الرابع لمضبوطات الحرس البلدي في سرت للعام الجاري، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (الإنترنت)

عميد سرت خلال افتتاحه المعرض الرابع لمضبوطات الحرس البلدي في سرت للعام الجاري، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. (الإنترنت)