حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 5 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس مع أجواء دافئة خلال فترات النهار على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و29 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على أقصى المناطق الغربية، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدا على الساحل من رأس اجدير حتى الزاوية ومصراتة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فجنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.