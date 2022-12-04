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المنفي يتسلم نسخة من القاعدة الدستورية الناتجة عن مؤتمر المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 07:54 مساء
المنفي يتسلم نسخة من القاعدة الدستورية الناتجة عن مؤتمر المسار الدستوري
لقاء المنفي مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، الأحد 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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تسلم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، نسخة من القاعدة الدستورية التي أنتجها مؤتمر المسار الدستوري الذي عُقِد خلال الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وسلم النسخة للمنفي أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، الذي يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية، وذلك في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ناقش مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي، لإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

والتأم مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس مطلع شهر أغسطس الماضي بمشاركة ممثلين عن 25 حزبًا ومكونًا سياسيًا، إضافة إلى المكونات الثقافية والشخصيات السياسية ومترشحين للرئاسة ومترشحين برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات مهنية ووفود من المنطقة الشرقية والجنوبية بكل مكوناتها وسجلت فيه المرأة حضورًا فاعلًا من كافة أنحاء البلاد.

- حملة لجمع توقيعات المواطنين على قاعدة دستورية مقترحة من قوى وطنية

حملة لجمع توقيعات المواطنين على القاعدة الدستورية
وأنتج المؤتمر قاعدة دستورية اقترحتها القوى والأحزاب المشاركة، وقال الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر علي الهلالي، إن اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري «شرعت في حملتها الموسعة في عموم ليبيا لجمع توقيعات المواطنين على القاعدة الدستورية التي أجمعت عليها القوى الوطنية المشاركة في مؤتمر المسار الدستوري الذي انعقد بطرابلس في الثالث من شهر أغسطس الماضي».

وأضاف الهلالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» في 18 سبتمبر، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر سلمت في وقت سابق القاعدة الدستورية في شكلها النهائي بعدما توافقت عليها القوى الوطنية إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إضافة الى المجلس الرئاسي.

وأوضح الهلالي أن الهدف من جمع التوقيعات الجاري حاليًا هو «توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار الدستوري باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع»، مؤكدًا أن التوقيع على المقترح «يهدف إلى الضغط باتجاه استئناف الانتخابات من حيث توقفت، وعدم إقصاء أي من المترشحين وترك الأمر للشعب الليبي في تحديد اختياراته».

لقاء المنفي مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، الأحد 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، الأحد 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، الأحد 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري، الأحد 4 ديسمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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