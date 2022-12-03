تدريب أميركي لليبيين على نشر الوعي بتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عددا من الليبيين على المهارات اللازمة لنشر الوعي بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان اليوم السبت، إن التدريب شارك فيه حملة «Access»، وهي ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا.