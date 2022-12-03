تدريب أميركي لليبيين على نشر الوعي بتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة

دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عددا من الليبيين على المهارات اللازمة لنشر الوعي بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان اليوم السبت، إن التدريب شارك فيه حملة «Access»، وهي ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني في ليبيا.
تدريب على كيفية الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
وتلقى التدريب أعضاء المنظمة الليبية للمناظرات واتحاد طلبة جامعة طرابلس. وركزت الخطة التدريبية على كيفية الدفاع بشكل أفضل عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم تنفيذ المرسوم الذي ينص على أن الدراسة في الجامعات يجب أن تكون في متناول الجميع.
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وأشارت السفارة إلى التزام واشنطن بـ«بناء مجتمع أكثر شمولية من خلال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيد الدولي».
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