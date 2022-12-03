في يومهم العالمي.. مفوضية الانتخابات تعلن تدابير دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تدابير دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعزيز مشاركتهم في الانتخابات، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت في بيان، أن المفوضية تعمل على «التوعية لضمان وصول المعلومة للجميع من خلال تضمين لغة الإشارة في كل البرامج والأنشطة والمؤتمرات الصحفية، كذلك توفير المطبوعات بطريقة برايل».

ونوهت إلى «إمكانية الوصول للمرافق حيث تتوفر بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الترتيبات التيسيرية لارتيادها من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل بالتعاون مع الشركاء على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمراكز الاقتراع».

جلسات تدريبية حول العملية الانتخابية

وأشارت إلى «عقد جلسات تدريبية حول العملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاقتراع»، كما أكدت الحرص على «تمكين المؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن ملاكها الوظيفي بالإدارة العامة ومكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها»، و«ضمان توفر الإجراءات والوسائل لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم».

ويصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ويتمحور الاحتفال هذا العام على الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن تدابير لتعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الاحتفال بيومهم العالمي، 3 ديسمبر 2022. (المفوضية)

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن تدابير لتعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الاحتفال بيومهم العالمي، 3 ديسمبر 2022. (المفوضية)

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعلن تدابير لتعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الاحتفال بيومهم العالمي، 3 ديسمبر 2022. (المفوضية)