عرض عدد من مشاكل ذوي الإعاقة في اجتماع بحضور الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع للمجلس الوطني لحقوق ذوي الإعاقة، اليوم السبت، بمقر صندوق التضامن الاجتماعي، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وعرض رئيس المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشير الفيتوري، عددًا من المشاكل التي تواجههم ومنها المعاناة في الحصول على تذاكر السفر، وكذلك الصعود إلى الطائرات وركوبها، والألم النفسي الذي يتعرضون له في الوصول إلى المطار، فضلًا عن عدم وجود معاشات لذوات الإعاقة في حال زاوجهن.

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وقال الدبيبة إنه لابد من ضوابط تلزم المطارات وشركات الطيران في التعامل الجيد مع ذوي الإعاقة، وذلك بالنسبة لفاقدي البصر والحركة، إذ يجر مساعدتهم لتوصيلهم إلى الطائرة.

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وأضاف: «نحن نعطيهم بنزين بالرخيص مقابل أن يقدموا مثل هذه الخدمات، وهم في الوقت ذاته يبيعون التذاكر بأسعار عالية، ولذلك عليهم مساعدة ذوي الإعاقة».

رئيس المنظمة الليبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشير الفيتوري أثناء إلقاء كلمته في اجتماع بحضور الدبيبة، 3 ديسمبر 2022 (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)