بلدية سرت تقرر إنشاء 6 مدارس جديدة وإعادة تفعيل الأسواق العامة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قررت بلدية سرت إنشاء ست مدارس جديدة، وإعادة تفعيل وتنظيم الأسواق العامة المفتوحة مثل أسواق الخضروات والسيارات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي لبلدية سرت أمس الخميس، برئاسة رئيس المجلس عميد البلدية مختار خليفة المعداني، وحضور أعضاء المجلس مخلوف حامد، وصالح عيادة، وخالد بن حسين، وهنية سالم، ومقرر المجلس عبدالحفيظ سالم، على ما أفاد مسؤول ملف الإعلام بالبلدية «بوابة الوسط».

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ملف الصحة، حيث تقرر تشكيل لجنة متابعه للشكاوي المقدمة من المواطنين في القطاع بشكل عام برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصحة، وفيما يتعلق بملف التعليم، تقرر توطين ست مدارس جديدة في محلات الزعفران والغربيات والقرضابية والجزيرة وخليج سرت وسرت المركز.

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تفعيل الأسواق العامة

وبخصوص ملف الاقتصاد، اتفق المجلس البلدي على تفعيل الأسواق العامة المفتوحة ومنها أسواق الخضروات والمواشي والسيارات، وتفعيل الإيراد المحلي للبلدية، وفقا للإجراءات والتشريعات.

واتفق المجلس كذلك على دعم لجنة حصر وتنظيم العمالة الوافدة بسرت المشكلة من البلدية أخيرا، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة البنية التحتية مخلوف حامد، وإعادة تنظيمها للاستفادة منها في توطين مشاريع جديدة في البلدية.