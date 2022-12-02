«المركزي» يزداد انقساما بعد إقالة علي الحبري

القاهرة - بوابة الوسط

أوضاع مضطربة يعيشها مصرف ليبيا المركزي بعد استقالة العضوين بمجلس إدارة المصرف عبدالرحمن هابيل ومحمد مختار، وتقديم هذه الاستقالة إلى مجلس النواب، وذلك بعد أيام من إقالة نائب محافظ المصرف علي الحبري.

وتؤدي استقالة هابيل ومختار إلى مزيد الانقسام داخل المصرف، وهو ما يؤرق الليبيين خاصة أن مشكلة عدم توحيد المصرف لا تفيد السياسات المالية في ليبيا، حسبما نقلت قناة الوسط (wtv).

ويتكون مجلس إدارة المصرف من سبعة أعضاء، ومع استقالة ثلاثة من أعضائه، فإن استمرار المجلس محل تهديد وشك، وذلك لاستحالة اكتمال النصاب القانوني له.

رد الحبري

من جانبه، قال الحبري، إن كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية «افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة»، متعهدا بتحضير «رد قوي». وأضاف: «أشكر السيد عقيلة صالح، الذي كان أخا كبيرا، وكان متجاوبا ويسمح بكل الأفكار، لكن بعد ثماني سنوات اكتشفت أن سمعة الحبري غلط؟.. نحن ننتصر بالصدق والحقيقة».

وفي كلمة خلال حفل تكريم أقامه موظفو المصرف المركزي البيضاء الإثنين الماضي، قال: «نحن مع الوطن وليس مع الوظيفة فالوظيفة زائلة ومستقبل الوطن هو الأساس».

للاطلاع العدد «367» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ثم انتقد ما أسماه محاولات «السيطرة على العقول»، معتبرا إياها «أسوأ جريمة يمكن أن تقع»، والتي يجري مواجهتها بـ«الفكر والعقل الرشيد وتحمُّل كل المصاعب التي يمكن أن تنجم عنها هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يبني المستقبل».

ووجه الحبري الشكر لمجلس إدارة المصرف المركزي، الذي كان «سندا مستمرا»، متابعا: «خلال السنوات الماضية لا يوجد أي اختلاف في مجلس الإدارة الذي يديره المحافظ».

وأضاف البيان أن الحفل تخلله تقديم الدروع والهدايا للحبري، وأيضا كلمات مختلفة لـ«الثناء على كل ما قدمه المسؤول طوال مسيرته في مصرف ليبيا المركزي من إخلاص وأمانة»، مؤكدين أنهم «سوف يسيرون على نفس النهج خدمة للبلاد عامة والمنطقة خاصة».

ونقل البيان عن الحبري قوله إن «هذا التكريم يعتبر أهم تكريم قُدِّم له كونه من قبل موظفين تشرف بالعمل معهم»، مطالبا الموظفين بـ«صون المال العام والإخلاص لهذه المؤسسة والمحافظة عليها وعدم التفريط في الصلاحيات المكتسبة طوال السنوات الماضية».

إقالة وتحقيق

والثلاثاء الماضي، قرر المجلس إقالة الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، كما دعا ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم»، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق آنذاك.

وفي اليوم التالي، أعلنت الإدارات التنفيذية للمصرف في البيضاء تعليقها العمل، ردا على القرار، قائلة في بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»: «تفاجأنا بصدور تصريحات (...) تفيد بإقالة نائب المحافظ، دون مبررات حقيقية، في ظل هذه الظروف الحرجة والحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتكاتف».

إلى ذلك، كشف قسم السيولة بالمصرف المركزي تقديم 10 ملايين دينار لفروع المصارف التجارية بمنطقة الجبل الغربي، وخاصة: غدامس ودرج وككلة والأصابعة.