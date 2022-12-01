«الداخلية»: ضبط متهمين في جريمتي قتل بجنزور والسواني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، ضبط متهمين اثنين في جريمتي قتل وقعتا في جنزور والسواني.

وأوضح بيان للوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عناصر القافلة الأمنية المشتركة ألقوا القبض على «م، س، ا، ب»، المطلوب على ذمة قضية قتل بدائرة اختصاص مركز شرطة السواني.

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وأضاف أن أعضاء القافلة ضبطوا أيضا المتهم «و، ص، ال، ال»، كونه مطلوبا لدى نيابة جنزور على ذمة قضية قتل، وذلك ضمن جهود ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون بناءً على الخطة الصادرة عن مدير أمن الجفارة.

ولفت البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المقبوض عليهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.