المنفي يصل طرابلس بعد مشاركته في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، العاصمة طرابلس، بعد مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد، التي أقيمت في نيجيريا.

وشارك رؤساء دول تشاد ونيجيريا والنيجر وأفريقيا الوسطى في الدورة، كما التقى المنفي الرئيس النيجيري محمد بخاري على هامش الزيارة.

ليبيا تطمح في تأمين أكبر للحدود بين دول بحيرة تشاد

وخلال كلمته في اجتماع، أمس الثلاثاء، قال المنفي إن ليبيا تطمح إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر في تأمين حدودها، وتقليل المخاطر المهددة لاستقرارها، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لا يزال يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد.

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وأشاد المنفي بنسب الإنجاز في خطة اللجنة السنوية المعتمدة خلال الدورة السابقة في نيامي بالنيجر، مضيفًا أن ليبيا قدمت مساهمة محدودة في الوعاء التمويلي للخطة السنوية للجنة، نظرًا للظروف السياسية القاهرة التي حالت دون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2022.