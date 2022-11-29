الرئيس النيجيري: التدخلات السلبية العشوائية لن تمنح الفرصة لوحدة الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن التدخلات السلبية العشوائية لبعض الأطراف السياسية لن تمنح الفرصة لوحدة الليبيين، والوصول للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد، المقامة في نيجيريا، بحضور رؤساء دول النيجر ونيجيريا، وتشاد وأفريقيا الوسطى والكاميرون.

ونقل بيان للمجلس الرئاسي عن الرئيس النيجيري إشادته «بدور المجلس الرئاسي في هذه المرحلة الحساسة باعتباره يمثل وحدة ليبيا محليًا ودوليًا».

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المنفي: المجلس الرئاسي مازال يولي الاتحاد الإفريقي ثقة كبيرة

بدوره، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي «لا يزال يولي الاتحاد الأفريقي ثقة كبيرة وعزيمة الشعب الليبي للمساهمة الجادة والفعالة للوصول إلى المصالحة الشاملة في البلاد والتي تعد اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي عادل وشفاف يرتضيه الشعب وكافة الأطراف السياسية في ليبيا بما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي».

وترتكز أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد حول تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة للأمن الغذائي والمائي، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.