عقيلة صالح يلتقي أبوالغيط ويعلن: تواصل دائم مع جميع الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه على تواصل دائم مع جميع الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف عقيلة، على هامش لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بمقر الجامعة في القاهرة، اليوم الإثنين، أنه سيلتقي المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في العاصمة المصرية، وفق بيان لمجلس النواب.

لماذا تأخرت لجنة إنجاز القاعدة الدستورية في إتمام مهمتها؟

وأشار عقيلة إلى أن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإنجاز القاعدة الدستورية تأخرت في إتمام مهمتها، «فقد اجتمعت هذه اللجنة في القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام، لكن لانتهاء مهمة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة»، مطالبًا باتيلي بدعوة اللجنة لإتمام إنجاز القاعدة الدستورية.

وأكد صالح أن «الاختصاص الأصيل للقاعدة الدستورية هو من اختصاص هذه اللجنة وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة التدخل في شأن القاعدة الدستورية لأن هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور- الإعلان الدستوري».

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أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم جهود إنهاء جميع المظاهر التي تهدد وحدة البلاد

بدوره، أكد أبوالغيط دعم جامعة الدول العربية استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، مطالبًا بالسعي الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء «جميع المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها».

وأشار إلى دعم الجامعة للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولًا إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.

عقيلة صالح خلال لقائه مع أبو الغيط في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، 28 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)