إيطاليا تؤيد إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا «بشكل عاجل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الأربعاء، تأييد إيطاليا «إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا بشكل عاجل».

جاء ذلك خلال لقاء جمع أورلاندو مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، في تونس العاصمة في إطار مؤتمر عبر التعاون الحدودي بين ليبيا والساحل الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

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وقال أورلاندو إن إيطاليا تؤيد «إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا بشكل عاجل، بتيسير من مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي»، وأشار إلى أن مؤتمر تونس يمثل «خطوة مهمة إلى الأمام في تعاون الاتحاد الأوروبي مع المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغير ذلك من عمليات الاتجار غير المشروع ودعم التنمية المستدامة».