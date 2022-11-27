بعد قرار إقالته.. موظفو «مركزي البيضاء» يكرمون الحبري على فترة توليه المنصب

القاهرة - بوابة الوسط

كرَّم موظفو مصرف ليبيا المركزي البيضاء، نائب المحافظ السابق علي الحبري، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه الوظيفة، وذلك بعدما قرر مجلس النواب إقالته وتكليف مرعي مفتاح البرعصي بمهامه.

وأفاد منشور عبر صفحة المركزي البيضاء على «فيسبوك»، بأن موظفي المصرف أقاموا اليوم بمقر الإدارة العامة بمدينة بنغازي حفل تكريم لنائب المحافظ السابق علي الحبري، بحضور عضو مجلس الإدارة امراجع غيث.

وأضاف البيان أن الحفل تخلله تقديم الدروع والهدايا للحبري، وأيضًا كلمات مختلفة لـ«الثناء على كل ما قدمه المسؤول طوال مسيرته في مصرف ليبيا المركزي من إخلاص وأمانة»، مؤكدين أنهم «سوف يسيرون على نفس النهج خدمة للبلاد عامة والمنطقة خاصة».

الحبري يطالب الموظفين بـ«صون المال العام» و«عدم التفريط في الصلاحيات المكتسبة»

ونقل البيان عن الحبري قوله إن «هذا التكريم يعتبر أهم تكريم قُدِّم له كونه من قبل موظفين تشرف بالعمل معهم»، مطالبًا الموظفين بـ«صون المال العام والإخلاص لهذه المؤسسة والمحافظة عليها وعدم التفريط في الصلاحيات المكتسبة طوال السنوات الماضية».

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قرار إقالة الحبري

والثلاثاء الماضي، قرر المجلس إقالة الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، كما دعا ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم»، وفق ما أعلن الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق آنذاك.

وفي اليوم التالي، الأربعاء، أعلنت الإدارات التنفيذية للمصرف في البيضاء تعليقها العمل، ردًا على القرار، قائلة في بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»: «تفاجأنا بصدور تصريحات (...) تفيد بإقالة نائب المحافظ، دون مبررات حقيقية، في ظل هذه الظروف الحرجة والحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتكاتف»، لكن صفحة «المركزي» عادت ونشرت اليوم حفل التكريم، دون الإشارة إلى عملها.

جانب من احتفالية أقامها موظفون بالمصرف المركزي لتكريم علي الحبري، الأربعاء 27 نوفمبر 2022 (صفحة المصرف المركزي في البيضاء)

جانب من احتفالية أقامها موظفون بالمصرف المركزي لتكريم علي الحبري، الأربعاء 27 نوفمبر 2022 (صفحة المصرف المركزي في البيضاء)