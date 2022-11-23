«المركزي» بالبيضاء يعلق العمل ردا على إقالة الحبري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارات التنفيذية للمصرف المركزي في البيضاء، اليوم الأربعاء، تعليقها العمل، وذلك بعد قرار مجلس النواب إقالة نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري.

وقالت الإدارات، في بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، «تفاجأنا بصدور تصريحات (...) تفيد بإقالة نائب المحافظ، دون مبررات حقيقية، في ظل هذه الظروف الحرجة والحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتكاتف».

وأعربت الإدارات عن «استنكارها لمثل هذه التصرفات غير المدروسة»، مشيرة إلى تعليق العمل بالمصرف إلى «حين صدور ما يفيد إنهاء هذا الجدل الحاصل من السلطة التشريعية ورد اعتبار نائب المحافظ».

قرار إقالة الحبري وتكليف البرعصي

وكلف النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، مرعي مفتاح رحيل البرعصي، بمهام محافظ المصرف حتى تسلم المحافظ الجديد مهامه.

ويأتي ذلك بعدما قرر المجلس أمس الثلاثاء، إقالة الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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ودعا المجلس، ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن، وكذلك «مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم».

استهجان «المركزي» بالبيضاء

وفي أول تعليق لـ«المركزي» بالبيضاء، استهجن قرار الإقالة، مطالبًا رئاسة مجلس النواب بتوضيح الأمر «حماية لحصن مال الليبيين».

كما أبدى المجلس استياءه من «المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون».