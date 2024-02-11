شاهد.. «في التسعين» يناقش أسباب غياب الحكام الدوليين عن إدارة مباريات «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

في أعقاب التألق الواضح للتحكيم الليبي على المستوى الدولي، وهو ما تجلى خلال مشاركة الحكام الليبيين في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تختتم اليوم الأحد في كوت ديفوار، طرح برنامج «في التسعين» الذي تبثه قناة الوسط «Wtv» سؤالًا عن أسباب غياب الحكام الدوليين الكبار عن إدارة المباريات الكبرى على صعيد الدوري الليبي «دورينا».

لجنة الحكام تتحمل المسؤولية

وقد اتفق ضيوف برنامج «في التسعين» على أن لجنة الحكام العامة تتحمل مسؤولية هذا الغياب عن «دورينا»، غير أن الحكام الدوليين أنفسهم يشاركون في تحمل هذه المسؤولية أيضًا.

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وأكد ضيوف برنامج «في التسعين» أن الحكام الكبار لا يديرون المباريات الكبرى على صعيد الدوري الليبي «دورينا»، لرغبتهم في الحفاظ على الشارة الدولية التي يحملونها، باعتبارها الشيء الأهم بالنسبة لهم.