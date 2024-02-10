74 مشاركا في البطولة العربية للشراع بالكويت وسط مشاركة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت البطولة العربية للشراع بتنظيم نادي الكويت البحري في منطقة السالمية. وتنطلق المنافسات بمشاركة 74 رياضيا يمثلون دول: ليبيا والجزائر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان والأردن والعراق وتونس والسودان، والكويت البلد المستضيف.

وأقيم، على هامش البطولة، اجتماع الاتحاد العربي، الذي حضره رئيس اتحاد الشراع عبدالمنعم بن حريز، وترأسه خليفة بن عبدالله آل خليفة.

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وجرت فيه مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة ببرامج التطوير، والبطولات المقبلة للاتحاد برئاسة عبدالناصر سعيد. وتضم البعثة الليبية المدرب محمد برشان، والرياضيين: ميارة الوليد وعبدالمهيمن عبدالقادر ومعتز بالله المنبي ومحمد بعيو، والإعلامي منير الربع.

جانب من اجتماع البطولة العربية للشراع بتنظيم نادي الكويت. (فيسبوك)

شعار البطولة العربية للشراع بتنظيم نادي الكويت. (فيسبوك)