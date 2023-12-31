الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت الليبية ميار الوليد بالميدالية الذهبية في بطولة تونس لأندية الشراع «صنف الأوبتمست»، بعد أن حلت في الترتيب الثامن بالترتيب العام الذي شهد مشاركة 52 متسابقا، وفي الترتيب الأول على مستوى البنات، وجاءت ثانيا مليكة العبيدي من تونس، وثالثا عائشة عبدالله من تونس، ورابعا ماريا الوليد من ليبيا.

في حين توج بذهبية الرجال التونسي إدريس دردوري، ونال الفضية التونسي فارس خميري، والميدالية البرونزية التونسي الهادي خروبي، وحل رابعا التونسي ياسين جلاي، وخامسا التونسي زكريا مرساني.

بينما جاءت باقي نتائج لاعبي ليبيا في منافسات الرجال بعيدة عن منصات التتويج، حيث حل المتسابق منتصر مطر في الترتيب الـ15، وعبدالمهيمن المغربي الـ17، ومحمد الرمالي الـ20، وأحمد عبدالباسط الـ23، ومحمد طبلق الـ24، وأشرف حاتم الـ28، وعلى مسلم الـ34، ومحمد المغربي الـ34، ومحمد الوليد الـ38.

الليبية ميار الوليد بطلة الشراع. (فيسبوك)