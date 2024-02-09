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8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 09 فبراير 2024, 07:49 مساء
8 انتصارات و4 تعادلات في الدوري الليبي للدرجة الأولى
فريق الظهرة قبل المباراة (فيسبوك)
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جرت يومى الأربعاء والخميس 12 مباراة ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الليبي للدرجة الأولى لكرة القدم.

تعادل وحيد في المجموعة الخامسة بدوري الدرجة الأولى
وقد شهدت المباريات الإثنتي عشرة ثمانية انتصارات، وأربعة تعادلات، وقد اهتزت فيها الشباك 29 مرة بمعدل زاد على 2.4 هدف في كل مباراة.

في المجموعة الخامسة فاز أبي الأشهر على الجزيرة 2-0، والوحدة على رفيق 1-0، والمجد على الأهلي المصراتي 1-0، والترسانة على المحلة 1-0، وتعادل الشط مع النصر زليتن 1-1، وتعادل الشروق مع العروبة 1-1.

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7 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

أما في المجموعة السادسة ففاز المستقبل على الفالوجا 2ـ0، والطلائع على الشموع 3-2، وشباب الغار على نجوم الصابرية 2-1، وتعادل اليرموك مع غوط الشعال 0-0، وفوز ‏الظهرة على الأحرار 3-2، وتعادل الشرطة مع الوطن 2ـ2.

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