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7 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 04 فبراير 2024, 12:56 مساء
7 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
أفراح في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم. (فيسبوك)
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جرت ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم 9 مباريات، انتهت سبع منها بالفوز.

وجاءت النتائج المسجلة في المجموعة الأولى لتشهد فوز المهدية على حساب الجزيرة بنتيجة 2-0، وانتهت مباراتين بالتعادل، مباراة الوادي الأخضر مع النهضة وتعادلا سلبيا، بينما تعادل الأمل والقرضابية 2-2.

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وفي المجموعة السادسة، فاز الطلائع على شباب الغار 2-1، والأحرار على الفالوجا 1-0، واليرموك على نجوم الصابرية 2-1، كما فاز الوطن على الشموع 3-2، والشرطة على الظهرة 3-2.

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