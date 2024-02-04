7 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم...

جرت ضمن الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم 9 مباريات، انتهت سبع منها بالفوز.
وجاءت النتائج المسجلة في المجموعة الأولى لتشهد فوز المهدية على حساب الجزيرة بنتيجة 2-0، وانتهت مباراتين بالتعادل، مباراة الوادي الأخضر مع النهضة وتعادلا سلبيا، بينما تعادل الأمل والقرضابية 2-2.
- الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي.. ومواجهات مهمة في المجموعة السادسة
وفي المجموعة السادسة، فاز الطلائع على شباب الغار 2-1، والأحرار على الفالوجا 1-0، واليرموك على نجوم الصابرية 2-1، كما فاز الوطن على الشموع 3-2، والشرطة على الظهرة 3-2.
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