الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي.. ومواجهات مهمة في المجموعة السادسة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق أبي الأشهر بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري الدرجة الأولى لحساب فرق المجموعة الخامسة، جاء هدف الفوز الثاني لفريق الترسانة في آخر دقائق المباراة التي شهدت ضياع ركلة جزاء لصالح أبي الأشهر، وبهذا الفوز عزز الترسانة صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة في حين تجمد رصيد أبي الأشهر عند النقطة 11.



ومن لقاءات أمس الجمعة في نفس المجموعة تعادل الوحدة والمجد بهدف مقابل هدف، وتعادل النصر زليتن والجزيرة بهدف مقابل هدف، وفوز الشروق على الأهلي المصراتي بهدف مقابل لا شيء، والمحلة يتفوق على العروبة بهدف مقابل لا شيء، ورفيق يفوز على الشط 4-0.

ترتيب المجموعة الخامسة

الترسانة 15 نقطة، أبي الأشهر 11 نقطة، رفيق 11 نقطة، الوحدة 10 نقاط، المحلة 8 نقاط، الأهلي المصراتي 7 نقاط، الشروق 7 نقاط، المجد 7 نقاط، النصر زليتن 4 نقاط، الشط 3 نقاط، العروبة نقطة واحدة.

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تقام اليوم السبت لقاءات الأسبوع السادس لفرق المجموعة السادسة على ملعب رقدالين يتقابل الطلائع مع شباب الغار، وفي ملعب الفالوجا الأحرار مع الفالوجا، وعلى ملعب الزاوية يتقابل نجوم الصابرية مع اليرموك.

وفي ملعب اتحاد الشرطة يتقابل الظهرة مع اتحاد الشرطة، كما سيلعب الوطن العربي أبوعيسى مع الشموع، وتجرى المباراة بملعب أبوعيسى البلدي، وآخر لقاءات الأسبوع السادس لفرق المجموعة السادسة تقام غدا الأحد، ويلتقي غوط الشعال مع المستقبل الجميل على أرضية ملعب الفالوجا.