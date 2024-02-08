منتخب كرة القدم داخل الصالات يواجه نظيره الجزائري بعد غد بتصفيات المونديال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات في الجزائر بعد غد السبت، مع المنتخب الجزائري في إياب تصفيات الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات.

لقاء الذهاب انتهى بالتعادل

تعد تلك التصفيات مؤهلة إلى المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في قاعة مصراتة بليبيا بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها.

ويسعي المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات إلى تحقيق الفوز على مضيفه الجزائري لاقتناص بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم.

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وقد استعد المنتخب الليبي لكرة القدم داخل الصالات لمباراتي الذهاب والإياب أمام نظيره الجزائري من خلال معسكر قصير بمدينة طرابلس وبنغازي ومصراتة، كما خاض معسكرًا خارجيًا بالمغرب لعب خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي حيث فقد مباراته الأولى بـ6 أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الثانية بهدفين مقابل هدفين.