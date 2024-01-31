3 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس ثلاث مباريات في الجولة الرابعة للدوري الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثانية، اهتزت فيها الشباك 12 مرة بمعدل تهديفي وصل إلى 4 أهداف في كل مباراة.

وشهدت النتائج فوز خليج سرت على البراق 2-1، والتلال على بنغازي الجديدة 4-3، ونجوم بنغازي على الانتصار 2-0.

وآخر مباريات الجولة للمجموعة الثانية ستقام على ملعب شحات وتجمع الأطلس والبروق وسيراقبها المراقب محمد النيبو.

4 مباريات في دوري الدرجة الأولى

ويتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة. وعلى ملعب مدينة الأبيار السد يلتقي البرانس والمراقب فتحي البرغثي، وعلى ملعب البيضاء الهلال طبرق يحل ضيفًا على الأنصار.

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وعلى ملعب بنينا ستقام مباراتان، الأولى ستجمع اللبة ونجوم أجدابيا والمراقب طارق الجهاني، وتعقبها مباراة الطيران والسلفيوم والمراقب حمد جبريل.