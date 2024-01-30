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مالي تصارع بوركينا فاسو أملا في مواجهة كوت ديفوار بالأمم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 06:46 مساء
مالي تصارع بوركينا فاسو أملا في مواجهة كوت ديفوار بالأمم
ديانغ يقود وسط منتخب مالي في إحدى مواجهات الأمم الأفريقية. (إنترنت)
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تنطلق، في تمام السابعة بتوقيت ليبيا، مواجهة مالي، متصدرة المجموعة الخامسة بخمس نقاط، مع بوركينا فاسو، وصيفة المجموعة الرابعة، التي أنهت دور المجموعات بشكل مخيب للآمال، بعد خسارتها أمام أنغولا بهدفين، في لقاء متكافئ يغلب عليه الطابع البدني.

وفي ربع النهائي، سيقابل الفائز بهذه المباراة كوت ديفوار، العائدة بقوة بعد تنحيتها السنغال، 3 فبراير المقبل على ملعب السلام في بواكي.

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وحسمت مالي، التي تخوض البطولة التاسعة تواليا، صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة على التوالي، وهي ستتمتع بميزة اللعب على «أمادو غون كوليبالي» في كورهوغو مجدداً، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعد فوزها على جنوب أفريقيا 2-0 في أولى مبارياتها بأداء قوي، سقطت مالي في فخ التعادل مرتين أمام تونس 1-1، ثم ناميبيا. ويأمل المدرب المحلي إيريك شيل أن يعود مهاجم أوكسير الفرنسي، لاسين سينايوكو، لمغازلة الشباك بعدما سجّل في أول لقاءين، وأن يقدم لاعبا الوسط إيف بيسوما، لاعب توتنهام الإنجليزي، وأمادو هايدارا، لاعب لايبزيغ الألماني، أفضل مستوياتهما.

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