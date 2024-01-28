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التحدي يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصقور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:37 مساء
التحدي يحرز فوزه الأول في «دورينا» على حساب الصقور
رامي الطالب يسجل هدف التحدي في شباك الصقور الأحد 28 يناير 2024 (صفحة نادي التحدي على فيسبوك)
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فاز التحدي على الصقور بهدف من دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الطالب يحرز هدف التحدي من ركلة جزاء
أحرز هدف المباراة الوحيد رامي الطالب في الدقيقة 16 من زمن اللقاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة أحد لاعبي التحدي داخل منطقة جزاء الصقور.

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يعد هذا الفوز هو الأول لفريق التحدي هذا الموسم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط من تسع مباريات، كما تقدم من المركز العاشر الأخير إلى المركز التاسع، فيما تراجع الصقور بنقاطه الست من المركز قبل الأخير إلى المركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة الأولى لـ«دورينا».

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