النصر يفوز على الصداقة بهدفين في «دورينا»

بنغازي - بوابة الوسط

واصل النصر مسيرة انتصاراته في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على الصداقة بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى لـ«دورينا».

النصر يتقدم بعد 22 ثانية

تقدم النصر في الشوط الأول بهدف مبكر للغاية أحرزه عادل كناري بعد مرور 22 ثانية فقط، مستغلا هجمة سريعة شنها لاعبو النصر عقب ضربة البداية مباشرة، لتنتهي الهجمة بكرة عرضية قابلها كناري في الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد الطبال الهدف الثاني في الدقيقة 81 من كرة طولية أساء دفاع الصداقة التعامل معها لينقض عليها الطبال ويخطف الكرة وينفرد بالحارس ويودع الكرة في الشباك بسهولة.

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بهذا الفوز يتمكن النصر من تعزيز صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى رافعا رصيده إلى 21 نقطة، موسعا فارق النقاط الذي يفصله عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الصداقة عند ست نقاط في المركز الثامن.