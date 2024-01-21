تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الاتحاد وأبوسليم من دون أهداف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب الجميل، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

أداء جيد للاتحاد وأبوسليم

قدم الفريقان مباراة جيدة المستوى في أول ظهور لهما عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف طويل لـ«دورينا».

ونجح الاتحاد وأبوسليم في شن العديد من الهجمات التي أسفرت عن تهديد مرمى الفريقين على مدار شوطي اللقاء بفرص خطيرة، إلا أن مهاجمي الفريقين لم يتمكنوا من استثمارها في هز الشباك بسبب عدم التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات.

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بهذا التعادل يرتفع رصيد الاتحاد إلى تسع نقاط، كما ارتفع رصيد أبوسليم إلى اثنتي عشر نقطة.