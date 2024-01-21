  • Alwasat News
Atwasat

تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 06:36 مساء
تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»
مباراة الاتحاد وأبوسليم بالدوري الليبي الممتاز الأحد 21 يناير 2024 (صفحة نادي الاتحاد على فيسبوك)
alwasat radio

تعادل فريقا الاتحاد وأبوسليم من دون أهداف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب الجميل، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

أداء جيد للاتحاد وأبوسليم
قدم الفريقان مباراة جيدة المستوى في أول ظهور لهما عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف طويل لـ«دورينا».

ونجح الاتحاد وأبوسليم في شن العديد من الهجمات التي أسفرت عن تهديد مرمى الفريقين على مدار شوطي اللقاء بفرص خطيرة، إلا أن مهاجمي الفريقين لم يتمكنوا من استثمارها في هز الشباك بسبب عدم التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء السويحلي وأبوسليم المؤجل في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

بهذا التعادل يرتفع رصيد الاتحاد إلى تسع نقاط، كما ارتفع رصيد أبوسليم إلى اثنتي عشر نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر

فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب

غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن

الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية

صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية
على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»

على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»
«المصالحة الوطنية» في ليبيا.. أسباب للتشاؤم وأخرى للتفاؤل

«المصالحة الوطنية» في ليبيا.. أسباب للتشاؤم وأخرى للتفاؤل
تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا

تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا
خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة

خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات تجتمع في طرابلس
اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات تجتمع في طرابلس
مواجهتان من العيار الثقيل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد
مواجهتان من العيار الثقيل ضمن مؤجلات «دورينا».. الأحد
فوز طائرة الجزيرة والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
فوز طائرة الجزيرة والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي في الدوري ...
3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام نظيره المصري
المنتخب الوطني لكرة السلة يحرز فضية البطولة العربية أمام ......
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية
لأول مرة في تاريخها.. سلة ليبيا تتأهل إلى نصف نهائي البطولة ......
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة......
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي بالبطولة العربية
استقبال مميز للمنتخب الوطني لكرة السلة بعد إنجازه التاريخي ......
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية (فيديو)
السلة الليبية تتخطى تونس وتتأهل لنهائي البطولة العربية ......
المزيد
تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»
تعادل الاتحاد وأبوسليم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز «دورينا»...
الأهلى طرابلس يفوز على منتخب الإمارات ببطولة دبي الدولية لكرة السلة
الأهلى طرابلس يفوز على منتخب الإمارات ببطولة دبي الدولية ......
المنتخب الليبي يحقق أول فوز في بطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب الغابون
المنتخب الليبي يحقق أول فوز في بطولة أفريقيا لكرة اليد على ......
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية ......
3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
3 انتصارات وتعادل في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم...
المزيد