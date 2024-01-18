(فيديو وصور).. اختتام ناجح لرالي فزان وتتويج فريق أم الرمال بالمركز الأول

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت النسخة الثانية عشرة من مهرجان رالي فزان وذلك بمنتجع قمر الصحراء بتويوة.

الفائزون بالمراكز الأولى في رالي فزان

وأسفرت منافسات رالي فزان عن تتويج المتسابق أبوسيف التمتام والملاح سيف التمتام من فريق أم الرمال بجائزة السباق عقب فوزه بالمركز الأول، في فئة السيارات المجهزة، كما جاء المتسابق محمد محمود جمعة على الترتيب الأول في فئة السيارات غير المجهزة، وفاز أحمد محلق بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية.

وانطلقت أولى مراحل رالي فزان يوم الأحد الماضي من مدينة سبها إلى بحيرة قبر عون، بمسافة 84 كيلومترا، وسط الكثبان الرملية والمناظر الصحراوية الرائعة، وفي المرحلة الثانية قطع المتنافسون 125 كيلومترا، من بوابة سوق الخميس إلى تساوة، في أصعب مراحل رالي فزان.

وفي المرحلة الأخيرة من رالي فزان اجتاز المتنافسون على المسار الصحراوي بنت بية باتجاه منتجع قمر الصحراء بتويوة لمسافة 130 كيلومترا.

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وصاحب برنامج الرالي عديد المعارض والعروض التراثية وفنون الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، وعروض تحدي الرمال وسباق الهجن، وأمسيات فنية، ومنافسات كرة القدم الطائرة على الرمال، وعروض الطيران الشراعي والقوارب الشراعية بحيرة قبر عون، وسط تفاعل الجمهور الغفير، والحضور الذين تقاطروا من كل المدن الليبية في أجواء سادها الفرح والألفة.

جانب من منافسات رالي فزان (فيسبوك)

جانب من منافسات رالي فزان (فيسبوك)

جانب من منافسات رالي فزان (فيسبوك)

جانب من منافسات رالي فزان (فيسبوك)