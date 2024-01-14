بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي في نسخته الثانية عشر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، مساء أمس السبت، بقلعة سبها التاريخية فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر والذي يقام بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وشارك في الفعاليات مئات المتسابقين من سائقي سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والقفز بالمظلات من مختلف مناطق ليبيا من منتسبي الاتحاد الليبي للرياضات الجوية بفريق القفز المظلي الحر وفرق الطيران الشراعي والعديد من قائدي سيارات الدفع الرباعي من مختلف المناطق، بالإضافة إلى مشاركة من دول السعودية والكويت ومصر وإيطاليا وفرنسا وروسيا والجزائر وتونس والسودان، بحسب صفحة وزارة السياحة والصناعات التقليدية - ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحضر حفل افتتاح المهرجان آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري، واللواء المبروك سحبان أمر غرفة عمليات الجنوب، واللواء د. اسامة عويدان مدير مديرية أمن سبها وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية بمناطق الجنوب، وعدد من أعيان ووجهاء ومشائخ قبائل فزان، وجموع غفيرة من المواطنين المهتمين بالأنشطة الرياضية وبسباقات سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والقفز بالمظلات.

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واستهل حفل الافتتاح بعروض للقفز الحر بالمظلات شارك بها فريق المظلات التابع للواء طارق بن زياد التابع للقوات المسلحة العربية الليبية من مسافة ارتفاع 4500 قدم لاقت استحسان الحاضرين.

وتخلل حفل الافتتاح عروض فنية متنوعة لفرق الفنون الشعبية الثراثية مثلت الفن الليبي الاصيل.

اليوم: انطلاق المسابقة الرياضية الصحراوية السياحية الكبرى

وقامت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بتوزيع المشاركين على أماكن اقاماتهم بالمنتجعات والمخيمات بمدينة سبها، ووضع الترتيبات النهائية لإنطلاق المسابقة الرياضية الصحراوية السياحية الكبري، اليوم الأحد الموافق، بالقرب من بحيرة قبر عون السياحية جنوب ليبيا.

ويشتمل البرنامج العام للمهرجان، اليوم الاحد، على إقامة المرحلة الأولى من السباقات إلى البحيرات، ومنها إلى منتجع قمر الصحراء، كما يشتمل البرنامج العام على إقامة سباقات الهجن وكذلك مسابقات كرة الطائرة الرملية وكرة القدم الرملية ومسابقات لعبة الشطرنج بالاضافة إلى استمرار العروض الفلكلورية والفنية من الموروث الثقافي الليبي.

انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر. في 13 يناير 2024. (ديوان رئاسة الوزراء المنطقة الجنوبية)

انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر. في 13 يناير 2024. (ديوان رئاسة الوزراء المنطقة الجنوبية)

انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر. في 13 يناير 2024. (ديوان رئاسة الوزراء المنطقة الجنوبية)

انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر. في 13 يناير 2024. (ديوان رئاسة الوزراء المنطقة الجنوبية)

انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر. في 13 يناير 2024. (ديوان رئاسة الوزراء المنطقة الجنوبية)

انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان رالي فزان الصحراوي السياحي للرياضات الميكانيكية والدراجات النارية في نسخته الثانية عشر. في 13 يناير 2024. (ديوان رئاسة الوزراء المنطقة الجنوبية)