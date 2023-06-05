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اختتام فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 05 يونيو 2023, 12:50 صباحا
اختتام فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري
جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
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اختتمت أمس السبت فعاليات مهرجان تكوبا لسباق المهاري بمدينة أوباري، بحضور لفيف من هواة ومشجعي هذه الرياضة، ونخبة من مُلّاك الإبل في ليبيا.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان حسين كويوي لـ«بوابة الوسط»، إن الدورة الحالية هي الأولى التي شارك فيها قرابة 35 مهاريست من ليبيا والجزائر، تسابقوا على مسافة 17 كليو مترًا، وفاز بالترتيب الأول منافسًا جزائريًا.

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وأضاف إبراهيم عثمان أحد منسقيي المهرجان لـ«بوابة الوسط»، أن المهرجان كان فرصة للقاء بين مكونات المجتمع في أوباري خاصة وفزان عامة، من خلال مشاركتهم بالعروض الفنية المختلفة في مكان واحد، والذي يسهم في تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات أوباري.

يشار إلى أنّ لسباق المهاري أهمية كبرى عند الشعوب الصحراوية، خاصة الطوراق، كما أنّ كلمة «تكوبا» تعني عند الطوراق السيف.

جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
جانب من فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري (تصوير - رمضان كرنفودة)
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