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انقلاب سيارة المتصدر السعودي الراجحي يطيح بآماله في الفوز برالي داكار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 11:15 صباحا
انقلاب سيارة المتصدر السعودي الراجحي يطيح بآماله في الفوز برالي داكار
سباق رالي دكار الصحراوي. (أرشيفية: الإنترنت)
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انقلبت سيارة السعودي يزيد الراجحي، الخميس، ما أطاح بآماله بإحراز لقب رالي دكار الصحراوي الذي تحتضنه بلاده للعام الخامس تواليا والذي كان يتصدر ترتيبه العام بعد خمس مراحل خاصة.

وأفاد الموقع الرسمي لرالي دكار أنه «لم يتمكن السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي من إصلاح سيارته تويوتا هايلوكس أوفردرايف إثر الحادث الذي تعرَض له بعد اجتيازه 51 كيلومترا من القسم الأول في المرحلة الخاصة السادسة (6-أ)»، وقال: «خرجَ يزيد وملاحه الألماني تيمو غوتشالك سالمين من السيارة، وهما بحالة جيدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

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