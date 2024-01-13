العبرود يطالب بتوفير المعسكرات الخارجية والدعم لأبطال ألعاب القوى ذوي الإعاقة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكد رئيس اللجنة الفنية العليا لألعاب القوى لذوي الإعاقة باللجنة البارالمبية المدرب الوطني شعبان العبرود أن هناك حاجة ملحة لإقامة معسكر خارجي وتوفير الدعم المادي للمنتخب الوطني لألعاب القوى الذي تنتظره استحقاقات دولية تأهيلية ومن أهمها التأهل لأولمبياد باريس 2024.

قائمة ببطولات موسم 2024

وقال شعبان العبرود في تصريح لبوابة «الوسط» إن اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية قدمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر قائمة محددة لوزارة الرياضية تتضمن الاستحقاقات القادمة لمشاركة المنتخب الوطني في الموسم الرياضي 2024 للبطولات الدولية والأفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية «باريس 2024» لألعاب القوى لذوي الإعاقة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على تلك القائمة.

وأضاف أن الوقت أصبح ضيقا جدا وغياب الدعم المالي سوف يؤثر على استعدادات المنتخب لهذه التصفيات، مشددا على وجود حاجة ملحة لتذليل الصعاب كافة حتى يتحقق التأهل للأولمبياد.

وكشف المدرب الوطني شعبان العبرود أن اللجنة الفنية قدمت مقترحات وبرنامج المشاركات الدولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 متضمنا المشاركة في أكثر من سبع بطولات مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويتعين المشاركة في ثلاث بطولات منها على الأقل حتى يتحسن التصنيف ويتحقق التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأوضح أن من بين هذه البطولات الألعاب الأفريقية في غانا، وجائزة دبي الكبرى، والدولي الماسي، وجائزة تونس الكبرى، وبطولة إيطاليا الدولية، وبطولة مراكش، وبطولة العالم لألعاب القوى في كوريا خلال شهر أبريل، وبطولة باريس في شهر يونيو، وكل هذه البطولات مؤهلة ومرشحة لأولمبياد باريس 2024.

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وأشار شعبان العبرود إلى ضرورة تضافر الجهود من اللجنة البارالمبية الليبية ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية من أجل الوقوف مع أبطال ليبيا من ذوي الإعاقة الذين حققوا العديد من البطولات والتتويجات والوقوف معهم برغم أن هناك وعودا من قبل اللجنة البارالمبية بإقامة معسكر، لكن الوقت أصبح قصيرا جدا، معربا عن أمله في الاستفادة من إمكانات هؤلاء الأبطال ومن بينهم البطل محمود بن رجب بطل العرب وأفريقيا الذي ينقصه عن التأهل لأولمبياد باريس تسعة سنتيمترات فقط.