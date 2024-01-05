أبوسليم يتخطى الأولمبي بهدف نوراه في مباراة مؤجلة بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

واصل أبوسليم نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، بعدما تمكن من الفوز على الأولمبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب أبوسليم، وهي المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الفوز يتأخر للشوط الثاني

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي مسيطرا على اللقاء حتى الدقيقة 67 حتى تمكن بيتر نوراه من إحراز هدف اللقاء الوحيد، ليمنح أبوسليم ثلاث نقاط غالية.

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بهذا الفوز يرتفع رصيد أبوسليم إلى تسع نقاط متقدما من المركز التاسع إلى المركز الرابع، بينما توقف رصيد الأولمبي عند خمس نقاط في المركز العاشر.