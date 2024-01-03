طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيم، اليوم الأربعاء في قاعة أحمد موسى بمدينة المرج، «ديربي» الكرة الطائرة بمدينة بنغازي بين القطبين النصر والأهلي بنغازي.

الأهلي بنغازي يعود بـ«ريمونتادا»

وخلال المباراة، تقدم النصر في الشوط الأول بفارق نقطتين 26 – 24، بينما كان التفوق في الشوط الثاني للأهلي بنغازي بفارق نقطتين أيضا 27 – 25.

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وفي الشوطين الثالث والرابع، واصل الأهلي بنغازي تفوقه، حيث أنهى الشوط الثالث لمصلحته 25 - 20. كما أنهى الشوط الرابع لمصلحته 25 – 15، ليحسم نتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ويرفع رصيده إلى ست نقاط، حصدها من مباراتين، بينما بقي النصر بنقاطه الثلاث السابقة.