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طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 03 يناير 2024, 10:04 مساء
طائرة الأهلي بنغازي تجتاز النصر في الدوري الليبي
فريق الكرة الطائرة بالأهلي بنغازي (فيسبوك)
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أقيم، اليوم الأربعاء في قاعة أحمد موسى بمدينة المرج، «ديربي» الكرة الطائرة بمدينة بنغازي بين القطبين النصر والأهلي بنغازي.

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وخلال المباراة، تقدم النصر في الشوط الأول بفارق نقطتين 26 – 24، بينما كان التفوق في الشوط الثاني للأهلي بنغازي بفارق نقطتين أيضا 27 – 25.

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وفي الشوطين الثالث والرابع، واصل الأهلي بنغازي تفوقه، حيث أنهى الشوط الثالث لمصلحته 25 - 20. كما أنهى الشوط الرابع لمصلحته 25 – 15، ليحسم نتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ويرفع رصيده إلى ست نقاط، حصدها من مباراتين، بينما بقي النصر بنقاطه الثلاث السابقة.

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