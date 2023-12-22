  • Alwasat News
Atwasat

400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 22 ديسمبر 2023, 05:48 مساء
400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية
جانب من المنافسات الطلابية الجامعية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تنطلق، الإثنين القادم على ملاعب جامعة طرابلس، دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس.

مشاركة مكثفة في الدورة
ومن المقرر أن تتواصلَ دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية على مدى أربعة أيام، وسيشارك فيها قرابة 400 طالب، يمثلون 46 كلية ومعهدا عاليا من مختلف مناطق ليبيا.

والجامعات والمعاهد المشاركة في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية هى: جامعات ومعاهد مدن طرابلس وبنغازي وطبرق ودرنة وخليج سرت ومصراتة، وعمر المختار بالبيضاء، والنجم الساطع في سرت، والأسمرية بزليتن والمرقب وصبراتة وسبها والزنتان والزاوية وغريان وفزان والجفارة وجنزور وجادو وكاباو والعوينان وأوباري ووادي عتبة.

جامعة بنغازى تتوج بكأس وذهبية الجامعات لثلاثيات كرة السلة (صور)
إقامة بطولة الجامعات للتنس الأرضي على ملاعب المدينة الرياضية الشهر المقبل

وسيتنافس الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في رياضات: الشطرنج والتنس الأرضي وتنس الطاولة وكرة القدم داخل الصالات وثلاثيات كرة السلة والرغبي السباعي والعدو الريفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بـ«دورينا»

اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بـ«دورينا»
بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة الدماء»

بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة ...
«المصابون يطلبون الطعام وهم ينزفون».. المجاعة تهدد قطاع غزة مع استمرار العدوان والحصار

«المصابون يطلبون الطعام وهم ينزفون».. المجاعة تهدد قطاع غزة مع استمرار العدوان ...
الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى لـ«دورينا».. اليوم

الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى لـ«دورينا».. اليوم
اليوم.. الاتحاد يستضيف الأولمبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»

اليوم.. الاتحاد يستضيف الأولمبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»
77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر «الإسرائيلية»

77 يوما من العدوان.. عداد الموت لا يتوقف في قطاع غزة مع استمرار المجازر ...
صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم البرغوثي وسعدات

صحيفة «إسرائيلية»: حماس تصر على الإفراج عن 3 قادة بينهم البرغوثي وسعدات
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة

مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل ساعتين أثناء الولادة في أفغانستان
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»

«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب

إغلاق نفق المانش «حتى إشعار آخر» لهذا السبب
داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا

داخل العدد 422: المشروطية تهدد «الخماسية».. وقلق أممي من اعتقالات ليبيا
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي ...
هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين

هيومن رايتس ووتش: «ميتا» تقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين
التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة البشائر والملعب الليبي في «دورينا»
«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص

«ميكروسوفت» تكشف كيف اخترق قراصنة حساب 750 مليون شخص
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التعاون يفوز على الصقور ويزاحم النصر على صدارة المجموعة الأولى من «دورينا»
التعاون يفوز على الصقور ويزاحم النصر على صدارة المجموعة الأولى من...
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»
بالأرقام.. برنامج «ملعب الوسط» يكشف خبايا مباراة «الديربي» بين ...
أين تذهب أموال الاتحاد الدولي لتطوير البنية التحتية الرياضية؟
أين تذهب أموال الاتحاد الدولي لتطوير البنية التحتية الرياضية؟
الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى لـ«دورينا».. اليوم
الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى ...
اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بـ«دورينا»
اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في «دورينا»
الاتحاد يفوز على الملعب الليبي ويحرز أول انتصاراته في ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
المزيد
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»...
400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية
400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية...
الأنوار يتغلب على المروج 2-1 في «دورينا»
الأنوار يتغلب على المروج 2-1 في «دورينا»...
اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بـ«دورينا»
اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى ......
الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى لـ«دورينا».. اليوم
الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى ......
المزيد