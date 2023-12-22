400 طالب يشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، الإثنين القادم على ملاعب جامعة طرابلس، دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس.

مشاركة مكثفة في الدورة

ومن المقرر أن تتواصلَ دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية على مدى أربعة أيام، وسيشارك فيها قرابة 400 طالب، يمثلون 46 كلية ومعهدا عاليا من مختلف مناطق ليبيا.

والجامعات والمعاهد المشاركة في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية هى: جامعات ومعاهد مدن طرابلس وبنغازي وطبرق ودرنة وخليج سرت ومصراتة، وعمر المختار بالبيضاء، والنجم الساطع في سرت، والأسمرية بزليتن والمرقب وصبراتة وسبها والزنتان والزاوية وغريان وفزان والجفارة وجنزور وجادو وكاباو والعوينان وأوباري ووادي عتبة.

- جامعة بنغازى تتوج بكأس وذهبية الجامعات لثلاثيات كرة السلة (صور)

- إقامة بطولة الجامعات للتنس الأرضي على ملاعب المدينة الرياضية الشهر المقبل

وسيتنافس الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في رياضات: الشطرنج والتنس الأرضي وتنس الطاولة وكرة القدم داخل الصالات وثلاثيات كرة السلة والرغبي السباعي والعدو الريفي.