تعادل المروج والصداقة 3-3 في مباراة مثيرة بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا المروج الصداقة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

المروج يدرك التعادل في الثواني الأخيرة

أحرز أهداف المروج: حسام الطبوبي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ومحمد عادل في الدقيقة 61، وإيمويل زيكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

أما ثلاثية الصداقة فأحرزها: إسلام الغناي في الدقيقة 45، وشمس الدين نغير في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ومحمد الشريف في الدقيقة 80.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد المروج إلى خمس نقاط في ترتيب المجموعة الأولى من «دورينا». كما ارتفع رصيد الصداقة إلى ثلاث نقاط.