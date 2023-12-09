الوسط الرياضي ينعي الفقيد الإذاعي محمد اجويلي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

فقد الوسط الرياضي الزميل الإذاعي محمد اجويلي فني البرامج الرياضية المسموعة الذي ارتبط اسمه لقرابة نصف قرن بالعمل الإذاعي الرياضي.

الشخصيات الرياضية تعدد مآثر الفقيد محمد اجويلي

وقد نعت شخصيات إعلامية رياضية عبر صفحاتهم الشخصية «فيسبوك» الفقيد محمد اجويلي ذاكرة كثيرا من خصاله الحميدة في حسن الخلق والعطاء دون حدود، حيث كتب المعلق عياد الزوي يقول: «فقدنا رفيق الدرب رفيق العطاء رفيق النقل الإذاعى لمباريات كرة القدم لزمن طويل».

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أما زين العابدين بركان فكتب يقول: «المرحوم شخصية مميزة ارتبط اسمه بالبرامج الرياضية بالإذاعة وأمضى عمره بالعمل الإذاعي»، كما قال عصام الدناع في رثاء الفقيد: «محمد اجويلي هو الأب الحنون والإنسان الطيب عمل خلف الكواليس دون كلل أو ملل».