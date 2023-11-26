مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بانتصار ثمين من ملعب المرج على حساب فريق المروج بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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سجل أهداف فريق النصر أحمد مكاري والجناح محمد الطبال بينما سجل هدف المروج أحمد الحاسي.

بهذا الفوز يصل رصيد فريق النصر إلى النقطة السابعة، بينما يظل المروج بنفس رصيده السابق نقطة واحدة، دون تحقيق أي انتصار في منافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.