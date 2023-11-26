المنتخب الليبي لكرة السلة يفوز وديًا على تونس في عقر داره

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة فوزًا معنويًا مهمًا وديًا على المنتخب التونسي بنتيجة 69-66، خلال اللقاء الذي جمعهما في معسكر «فرسان المتوسط» بتونس، حسب صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر «فيسبوك».

ويواصل منتخب السلة الليبي استعداداته للبطولة العربية، وخاض من قبل لقاءً وديًا بمعسكره في تونس، وحقق فيه الفوز على فريق خلق الوادي والكرم بفارق سلة واحدة 67-65.

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من جانبه، قال مدرب منتخب ليبيا لكرة السلة فؤاد أبو شقرا، عبر صفحة الاتحاد الليبي لكرة السلة على «فيسبوك»: «المباراة كانت مهمة لنا، وكانت فرصة لإشراك 12 لاعبًا».

وأضاف: «لم نلعب مباراة جيدة هجوميًا، وأهدرنا عشر رميات حرة، لكننا استفدنا من اللعب أمام دفاع المنطقة فترة طويلة».

نتيجة فوز المنتخب الليبي لكرة السلة على نظيره التونسي. (صفحة وزارة الرياضة الليبية عبر فيسبوك)