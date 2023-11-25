تعادل الأخضر والصقور 2-2 في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل فريقا الأخضر والصقور بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

المباراة تشهد 4 أهداف

أحرز هدفي الأخضر ستيفن ساري وأيوب الملوكي، فيما أحرز هدفي الصقور آري بابل والمهدي الكوت.

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بهذا التعادل رفع الأخضر رصيده إلى خمس نقاط، كما رفع الصقور رصيده إلى نقطتين في ترتيب المجموعة الأولى من «دورينا».